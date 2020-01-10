Українець очолив дубль московського Спартака

Пилипчук керуватиме командою із зони вильоту ФНЛ

Український фахівець Роман Пилипчук став новим головним тренером московського Спартака-2.

Про це повідомляє Sport24.ru.

На цій посаді він змінив Віктора Булатова, чию роботу в сезоні-2019/20 рада директорів червоно-білих визнала незадовільною.

Українець Пилипчук раніше входив асистентом в тренерський штаб основного Спартака з 2016 по 2018 рік, після чого асистував Рашиду Рахімову в Ахматі. У першій половині 2019 року очолював мінське Динамо, де відпрацював лише 4 місяці.

Спартак-2 грає в ФНЛ, другому дивізіоні чемпіонату Росії, команда після 25 матчів набрала 25 очок і займає в турнірній таблиці 16-те місце в зоні вильоту.

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