Марко Девич може повернутися в Україну

Колишній форвард Металіста та Шахтаря Марко Девич може взимку перейти у Чорноморець.

Про це повідомляє Odessa.online.

Одним із важливих факторів переходу гравця може стати екс-наставник Девича Мирон Маркевич – батько головного тренера одеського клубу Остапа Маркевича.

Нападник за свою кар’єру виступав за українські клуби – Волинь, Металіст та Шахтар. Останнім клубом гравця був Вождовац, з яким Марко розірвав контракт цієї зими, та перебуває у статусі вільного агента.

Раніше, Зубейко повернувся у Чорноморець.

Нагадаємо, Григорчук пробачив Чорноморцю усі борги.