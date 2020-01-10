Джерело - odessa.online.
Колишній форвард Металіста та Шахтаря Марко Девич може взимку перейти у Чорноморець.
Про це повідомляє Odessa.online.
Одним із важливих факторів переходу гравця може стати екс-наставник Девича Мирон Маркевич – батько головного тренера одеського клубу Остапа Маркевича.
Нападник за свою кар’єру виступав за українські клуби – Волинь, Металіст та Шахтар. Останнім клубом гравця був Вождовац, з яким Марко розірвав контракт цієї зими, та перебуває у статусі вільного агента.
Раніше, Зубейко повернувся у Чорноморець.
Нагадаємо, Григорчук пробачив Чорноморцю усі борги.