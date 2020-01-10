Жадсон може змінити клуб

Атакувальний півзахисник Жадсон може покинути бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Новоспечений головний тренер клубу Тіаго Нуньєс дав зрозуміти, що не розраховує на 36-річного ветерана і планує використовувати в новому сезоні більш молодих футболістів на цій позиції.

Контракт гравця розрахований до кінця року.

Відзначимо, що Жадсон є автором першого гола в історії Донбас Арени та переможного м'яча у фіналі Кубка УЄФА-2009.

Нагадаємо, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.