Барселона вирішила позбутися чемпіона світу

Джерело - Експресо.
Іспанська Барселона готова продати французького захисника Самуеля Умтіті.
Про це повідомляє Metro.
Англійські Арсенал та Манчестер Юнайтед хочуть зміцнити захисну лінію під час зимового трансферного вікна і готові запросити футболіста збірної Франції та Барселони Самуеля Умтіті.
Раніше 26-річний гравець заявляв, що хотів би завершити кар'єру в Барселоні, але потребує ігрової практики, тому готовий вислухати пропозиції від інших клубів.
У нинішньому сезоні француз провів лише 7 матчів в усіх турнірах і програв конкуренцію іншим центральним захисникам Барси Жерару Піке і Клеману Лангле.
Раніше, Манчестер Сіті зацікавився в Умтіті.
Нагадаємо, Барселона знайшла заміну Умтіті у Серії А.