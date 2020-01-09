Барселона вирішила позбутися чемпіона світу

Умтіті зацікавив клуби АПЛ

Джерело - Експресо.

Іспанська Барселона готова продати французького захисника Самуеля Умтіті.

Про це повідомляє Metro.

Англійські Арсенал та Манчестер Юнайтед хочуть зміцнити захисну лінію під час зимового трансферного вікна і готові запросити футболіста збірної Франції та Барселони Самуеля Умтіті.

Раніше 26-річний гравець заявляв, що хотів би завершити кар'єру в Барселоні, але потребує ігрової практики, тому готовий вислухати пропозиції від інших клубів.

У нинішньому сезоні француз провів лише 7 матчів в усіх турнірах і програв конкуренцію іншим центральним захисникам Барси Жерару Піке і Клеману Лангле.

Раніше, Манчестер Сіті зацікавився в Умтіті.

Нагадаємо, Барселона знайшла заміну Умтіті у Серії А.