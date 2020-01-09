Ференцварош хоче повернути Ігнатенка Шахтарю

Клуб не буде викуповувати українського півзахисника

Орендований у Шахтаря півзахисник Данило Ігнатенко може покинути Ференцварош і повернутися в донецький клуб.

Про це повідомляє Nemzeti Sport.

У Ференцвароші незадоволені грою Ігнатенка: гравець не поїхав з командою на збори до Іспанії. Керівництво клубу вже прийняло рішення не викуповувати українського півзахисника у Шахтаря.

Ференцварош орендував Ігнатенка влітку 2019 року. За півроку хавбек провів за команду Сергія Реброва 26 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 1 асист.

Раніше, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.

Нагадаємо, Тайсон не хоче продовжувати контракт із Шахтарем.