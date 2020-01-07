Голкіпер залишив Олімпік

Джерело - ФК Олімпік.
25-річний український голкіпер Герман Пеньков покинув донецький Олімпік.
Контракт із футболістом розірваний за обопільною згодою сторін.
Пеньков захищав кольори Олімпіка з літа 2019-го року після переходу зі львівських Карпат у якості вільного агента.
Всього за Олімпік Герман провів 4 матчі у всіх турнірах, де пропустив 8 м'ячів, один раз залишивши свої ворота у недоторканності.
Раніше, Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів.
Нагадаємо, Рибка може перейти в Олімпік.