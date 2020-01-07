Кадар залишиться у Динамо

Тамаш Кадар продовжить виступати за Динамо

Захисник київського Динамо Тамаш Кадар не перейде в угорський клуб МОЛ Фегервар.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Клуби не ведуть переговори про трансфер гравця.

Кадар, як і інші гравці Динамо, вийде з відпустки 10-го січня. Саме у цей день в киян починається підготовка до другої частини сезону.

У поточному сезоні на рахунку Кадара 1 гольова передача у 20 матчах.

Раніше повідомлялося, що Кадар підпише контракт з Фегерваром на два роки.

Нагадаємо, Динамо цікавиться нападником Роми.