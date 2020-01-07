Кадар залишиться у Динамо

Джерело - dynamo.kiev.u.
Захисник київського Динамо Тамаш Кадар не перейде в угорський клуб МОЛ Фегервар.
Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Клуби не ведуть переговори про трансфер гравця.
Кадар, як і інші гравці Динамо, вийде з відпустки 10-го січня. Саме у цей день в киян починається підготовка до другої частини сезону.
У поточному сезоні на рахунку Кадара 1 гольова передача у 20 матчах.
Раніше повідомлялося, що Кадар підпише контракт з Фегерваром на два роки.
Нагадаємо, Динамо цікавиться нападником Роми.