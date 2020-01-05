Вест Гем здолав Джиллінгем в 1/32 фіналу Кубка Англії

Джиллінгем дав бій команді АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Вест Гем на виїзді зустрічався з Джиллінгемом.

Команда Ярмоленка зіграла з командою Першої ліги (третього по силі англійського дивізіону). Гостям дуже складно далася перемога над суперником. Лише на 74-ій хвилині Сабалета відкрив рахунок. У компенсовані хвилини матчу господарі всіма силами пішли вперед і наразилися на контратаку.

Кубок Англії

1/32 фіналу, 5 січня

Джиллінгем - Вест Гем 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Сабалета, 0:2 - 90+4 Форнальс

Раніше, Тоттенгем не зміг переграти Мідлсбро.