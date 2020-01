Екс-голкіпер Зорі знайшов собі новий клуб

View this post on Instagram

O Aimoré anuncia a contratação do goleiro Luiz Felipe, de 22 anos. O último clube do atleta foi FC Zorya Luhansk, onde disputou a UEFA Europa League, o Campeonato Ucraniano e a Copa da Ucrânia. Além disso, ele realizou toda a categoria de base no Internacional. Bem-vindo, Luiz Felipe! #VamoÍndio #SouCapilé #SejaSócio