Кадар: Схоже, у Динамо закінчилися гроші

Київське Динамо тренувальні збори проведе у Туреччині.

Про це розповів захисник киян Томаш Кадар.

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"Вже 10-го січня ми збираємося командою і розпочнеться підготовка до чемпіонату, адже у плей-оф Ліги Європи ми не пройшли. Попереду буде два збори. Минулі роки ми їздили в іспанську Мальорку (прим.ред. – Марбелью), а зараз, схоже, в Динамо закінчилися гроші, тому летимо в Анкару. У нас буде час, щоб відпочити між зборами, адже підготовка в Динамо – це не дитячі забавки. Чи залишусь я в Динамо? У мене контракт із клубом на 3,5 роки, а що станеться далі – побачимо", - сказав Кадар.