Щоденна праця дозволила Ліверпулю стати найкращою командою у світі.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью.

"Ліверпуль - найкраща команда у світі на сьогодні. Я використовував допомогу Google і переконався, що Клопп приєднався до клубу в жовтні 2015 року. Зараз на дворі 2020 рік. З того часу було вже вісім трансферних вікон.

Найголовніше - Клопп встиг нав'язати свою філософію, впровадити свої методи тренувань, щоб залишити свій слід. Вони працювали крок за кроком, і ця фантастична робота принесла такі прекрасні результати. Де вони завершили перший сезон? Восьмими! Чотири роки по тому Ліверпуль - найкраща команда у світі", - відзначив Моурінью.