Фламенго оцінює Рейньера в 30 мільйонів євро, на гравця також претендують Барселона і Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Бразильський півзахисник Фламенго Рейньер може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

"Вершкові" близькі до узгодження трансферу з бразильським клубом, а 17-річний хавбек, ймовірно, відправиться в Кастілью.

Фламенго оцінює Рейньера в 30 мільйонів євро, на гравця також претендують Барселона і Манчестер Сіті.

🚨 ¡REINIER JESUS, CERCA DEL MADRID!



🇧🇷 El joven de 17 años es una perla del Flamengo e iría al Castilla. #JUGONES pic.twitter.com/GlZGUuom3Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2020

На даний момент в першій команді Реала вже є 3 гравця без громадянства Євросоюзу (Едер Мілітао, Вінісіус Жуніор і Родріго).

Правила Ла Ліги дозволяють реєструвати тільки 3 таких футболістів, тому після завершення угоди Рейньер може залишитися в складі Фламенго на правах оренди до літа.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферів у січні.

Раніше Реал провів переговори з Мане.