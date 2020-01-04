Очікується, що "червоні дияволи" отримають за трансфер Кріса близько 15 мільйонів євро

Джерело - Sport Arena.

Англійський захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг, який грає на правах оренди за Рому, хоче продовжити кар'єру в Італі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Очікується, що "червоні дияволи" отримають за трансфер Кріса близько 15 мільйонів євро.

Цього сезону Смоллінг зіграв за Рому в 15 матчах і забив 2 голи у всіх турнірах. Центбрек без замін відіграв в 12 матчах італійського чемпіонату.

Раніше, Рома проявляла інтерес до форварда Гента Романа Яремчука та захисника Динамо Микити Бурди.