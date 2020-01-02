Дженоа орендувала голкіпера Ювентуса

Перін повернувся у свій колишній клуб

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін відправився в оренду до Дженоа.

Про це повідомляє прес-служба туринців.

Тип угоди - оренда, про точні терміни якої не повідомляється.

Дженоа матиме право викупу. Маттіа вісім років провів у генуезькому клубі, який покинув влітку 2018.

Нагадаємо, Боатенг хоче піти з Баварії.

Раніше Боатенг був близький до переходу в Ювентус.