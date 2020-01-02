Дженоа орендувала голкіпера Ювентуса

Джерело - UA-футбол.
Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін відправився в оренду до Дженоа.
Про це повідомляє прес-служба туринців.
Тип угоди - оренда, про точні терміни якої не повідомляється.
Дженоа матиме право викупу. Маттіа вісім років провів у генуезькому клубі, який покинув влітку 2018.
In bocca al lupo e grazie, @MattiaPerin!https://t.co/HaYJzaCkxr pic.twitter.com/Q5bPRQivK3— JuventusFC (@juventusfc) 2 січня 2020 р.
Нагадаємо, Боатенг хоче піти з Баварії.
Раніше Боатенг був близький до переходу в Ювентус.