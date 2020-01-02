Ібрагімович зробив гучну заяву після свого повернення у Мілан

Джерело - iSport.ua.
Шведський нападник Златан Ібрагімович дуже щасливий, що повернувся до Мілана.
Про це він заявив клубному телеканалу Мілана.
"Я пам'ятаю, як приїхав сюди багато років тому. Важливим є те, що я знову тут, я дуже щасливий. Я завжди говорив, що це мій будинок - нарешті я повернувся! Я виступав за інші клуби, але я повернувся, і це головне.
Що я можу сказати уболівальникам? Нарешті я тут. Чекайте мене на Сан-Сіро, і ми знову застрибали від радості", - сказав Ібрагімович.
IZ landed 🛬— AC Milan (@acmilan) 2 січня 2020 р.
And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP
Мілан представить Златана Ібрагімовича на прес-конференції в п'ятницю, 3 січня.
Ібрагімович вже виступав за Мілан з 2010 по 2012 рік.
Раніше, Ібрагімович божественно відреагував на своє повернення в Мілан.