Ібрагімович зробив гучну заяву після свого повернення у Мілан

Шведський нападник Златан Ібрагімович дуже щасливий, що повернувся до Мілана.

Про це він заявив клубному телеканалу Мілана.

"Я пам'ятаю, як приїхав сюди багато років тому. Важливим є те, що я знову тут, я дуже щасливий. Я завжди говорив, що це мій будинок - нарешті я повернувся! Я виступав за інші клуби, але я повернувся, і це головне.

Що я можу сказати уболівальникам? Нарешті я тут. Чекайте мене на Сан-Сіро, і ми знову застрибали від радості", - сказав Ібрагімович.