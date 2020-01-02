П’єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар’єру у Серії А

Форвард лондонського Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар’єру у міланському Інтері.

Про це повідомляє The Mirror.

Італійський клуб включився у боротьбу за 30-річного гравця, який має бажання покинути "канонірів" через їхню неконкурентоздатність.

Трансферна вартість Обамеянга оцінюється у 70 млн євро.

У поточному сезоні нападник зіграв за Арсенал 25 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу.

Раніше, Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ.

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