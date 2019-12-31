Бенфіка купила Вайґля у дортмундської Боруссії

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка узгодила з дортмундською Боруссією перехід Юліана Вайгля за 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє прес-служба лісабонців.

Зазначається, що остаточно трансфер буде здійснений після відкриття трансферного вікна. 24-річному хавбеку залишилося лише пройти медогляд і поставити підпис під контрактом з новим клубом.

В нинішньому сезоні Вайгль провів за Борусію 13 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких записав на свій рахунок один гол.

Нагадаємо, Бенфіка є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 20 та 27 лютого.