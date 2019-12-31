Сабо: Шахтар може виграти Лігу Європи

Донецький Шахтар може поборотися за перемогу в Лізі Європи.

Так вважає колишній наставник Динамо Йожеф Сабо.

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"Гірникам дістався важкий жереб. Бенфіка - серйозний суперник. Лісабонський клуб напевно взимку буде продавати своїх найкращих футболістів.

Але і з "Шахтаря" може піти як мінімум Тайсон, а, може, і ще хтось. Якщо всі лідери гірників залишаться, то оранжево-чорним цілком під силу виграти Лігу Європи", - сказав Сабо.