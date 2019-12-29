Воротар Маріуполя Рустам Худжамов поки що має сили та бажання грати в футбол та показувати високий рівень.

Про це він розповів Zbirna.com.

"Зрозуміло, що після 35 років з'являються думки про завершення кар'єри. Але я їх жену від себе. Якби з ігрових показників я пролітав, вже б не мучив ні себе, ні футбол. Але ще є сили і бажання. Тому хочу відновитися і повернутися на поле", - сказав Худжамов.