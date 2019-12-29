Вацко: Український футбол нецікавий людям

Українські футбольні клуби не вміють заробляти кошти на своє існування.

Про це журналіст Віктор Вацко заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Правда нашого футболу в тому, що цей футбол більше нікому не потрібен. Наші клуби не вміють заробляти. Україна – нефутбольна країна. Наш футбол нецікавий людям. Не в останню чергу економічно. Ми бідні, ми бідний народ. Людина не може витратити 20 євро на квиток і 30 євро на пиво з хот-догом. У нас нема цієї культури і не створені ці умови. Теле-аудиторія невелика, щоб заробляти там на рекламі. Якщо не буде заможних людей, які вкладають гроші в футбол, то футболу не буде.

Кілька років тому думав, що олігархи – це зло, що кожен футбольний клуб повинен мати економічне підґрунтя без залежності від однієї людини. Але зараз розумію, що в наших умовах це спрацює ще нескоро. Що найбільша проблема в тому, що за ці два десятки років керівники наших клубів – люди, що керували грішми інвестора – у переважній своїй більшості навіть наміру не мали трансформувати свої клуби у бізнес-проекти. Насамперед, з маркетингової точки зору, з погляду роботи із вболівальниками. Не думали, як залучити додаткові кошти через роботу зі спонсорами, просування свого бренду тощо. Виділяє інвестор кошти, щось віддають на команду, щось відщипують собі – і життя вдалося. У час золотої економічної ери українського футболу розвивати інфраструктуру, маркетинг було значно легше, ніж зараз", - зазначив Вацко.