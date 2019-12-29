Екс-тренер збірної Іспанії очолив Монако

Контракт з Морено підписаний до 2022 року

Джерело - Sport Arena.

Керівництво Монако звільнило Леонарда Жардіма і призначило головним тренером команди Роберта Морено.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з іспанським наставником підписаний до 2022 року.

Цього року Морено протягом п'яти місяців очолював збірну Іспанії після відходу і до повернення Луїса Енріке. Під його керівництвом Фурія Роха вийшла на Євро-2020.

Зараз Монако займає сьоме місце в Лізі 1. У першому матчі під керівництвом Морено монегаски зіграють з ПСЖ на виїзді.

Раніше повідомлялося, що Блан може очолити Монако. Окрім нього на посаду наставника Монако претендував Емері.