Екс-тренер збірної Іспанії очолив Монако

Джерело - Sport Arena.
Керівництво Монако звільнило Леонарда Жардіма і призначило головним тренером команди Роберта Морено.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з іспанським наставником підписаний до 2022 року.
Цього року Морено протягом п'яти місяців очолював збірну Іспанії після відходу і до повернення Луїса Енріке. Під його керівництвом Фурія Роха вийшла на Євро-2020.
Зараз Монако займає сьоме місце в Лізі 1. У першому матчі під керівництвом Морено монегаски зіграють з ПСЖ на виїзді.
Раніше повідомлялося, що Блан може очолити Монако. Окрім нього на посаду наставника Монако претендував Емері.