Гол Селезньова допоміг Бурсаспору домогтися перемоги

Команда українця обіграла Хатайспор

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 17-го туру другого за силою турецького дивізіону Бурсаспор, за який виступає 34-річний українець Євген Селезньов, вдома обіграв лідера турнірної таблиці Хатайспор.

Селезньов вийшов на поле в стартовому складі Бурсаспора і відзначився забитим голом на 10-й хвилині поєдинку. На 67-й хвилині Селезньов був замінений на Озера Хурмачі.

Всього в поточному сезоні Селезньов провів за Бурсаспор 16 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Чемпіонат Туреччини

Перша ліга

17 тур, 28 грудня

Бурсаспор - Хатайспор 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Селезньов, 1:1 - 45 Баг, 2:1 - 90 Алтипармак

Нагадаємо, Гладкий відзначився голом у Туреччині.