Ібрагімович повернувся в Мілан

Угода підписана на 6 місяців з опцією продовження ще на рік.

Джерело - Чемпіон.

Мілан офіційно підтвердив підписання контракту з нападником Златаном Ібрагімовичем.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода підписана на 6 місяців з опцією продовження ще на рік. Гравець став першим зимовим новачком Мілана, який посередньо провів першу частину сезону і в Серії A займає 11-е місце. Ібрагімович виступав за Мілан з 2010 по 2012 рік.

38-річний швед останнім часом виступав в МЛС.

У перших числах січня Златан приїде на медогляд і, ймовірно, опиниться в заявці клубу на матч проти Сампдорії 6-го січня.