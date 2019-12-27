Ібрагімович повернувся в Мілан

Джерело - Чемпіон.
Мілан офіційно підтвердив підписання контракту з нападником Златаном Ібрагімовичем.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Угода підписана на 6 місяців з опцією продовження ще на рік. Гравець став першим зимовим новачком Мілана, який посередньо провів першу частину сезону і в Серії A займає 11-е місце. Ібрагімович виступав за Мілан з 2010 по 2012 рік.
38-річний швед останнім часом виступав в МЛС.
У перших числах січня Златан приїде на медогляд і, ймовірно, опиниться в заявці клубу на матч проти Сампдорії 6-го січня.
⚡🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx— AC Milan (@acmilan) 27 December 2019