Дівчина Шабанова ледь не загинула на Балі

Джерело - Чемпіон.

Дівчина захисника Динамо Артема Шабанова Юліанна ледь не загинула під час відпочинку на Балі.

У своєму Instagram, вона розповіла, як, рятуючи потопаючого, сама опинилася на порозі смертельної небезпеки.