Дівчина Шабанова ледь не загинула на Балі

Этого заката сегодня я могла бы и не увидеть...❤️ Вы тонули когда-то? Спасибо Богу, что спас меня! ❤️🙏🏻Нас! 🙏🏻❤️ Спасибо моему ангелу хранителю!❤️ Спасая человека, который тонул, у которого не было уже сил бороться из-за сильных волн, чуть сами не утонули. Во-первых, мы сами устали уже играться с волнами так как больше часа нас в них кружило! Во-вторых, не все умеют хорошо плавать🙈а на спине вообще не умеют некоторые. А это так не обходимо, мне кажется, ведь когда ты устал плыть, ты можешь перевернутся на спину и отдыхать! В общем, это мой третий раз за всю мою жизнь, что я чуть не утонула! И первый спасая кого-то.. можно меня поздравить! Я пошла отмечать! 🙈😋 ⠀ Плюс 5 человек выжило 🙈 представляете?! Четверо спасало одного. Два его друга пытались помочь ему, но когда устали, мы двое подключились, так как были рядом. Я давно хотела уже выходить, думала ещё один разок, ПОСЛЕДНИЙ, словлю волну и выхожу на берег! ( Никогда не говорите себе это слово, в который раз убеждаюсь❗️❗️❗️) И тут я услышала еле-еле “help” Сначала подумала, что они шутят, их же трое, парней! А я маленькая, девчонка... Думаю, протяну руку, а там посмотрим шутят или нет! И тут понеслось... Спасибо моему близкому человеку, который тоже подключился спасать, вернее спасать меня, потому что понимал, что сил у меня маловато. Три-четыре раза толкнули этого парня, и у самих сил не стало, почему-то так голова закружилась и начало тошнить. Волны назад на глубину нас затягивают, и накрывают, парня паника взяла сильная, устал, захлебывается... В общем когда и я устала, и все начали сами спасаться, и плыть за помощью на берег, я перевернулась на спину отдохнуть и попросила этого парня чтоб сделал тоже самое, но он не умеет так... и только ещё больше от волны напился воды.. И тут нас накрыло сильной волной. Последнее, что я увидела, его руку тянущуюся ко мне и глаза, которые просят о помощи и кричат: «Не бросай меня». Под водой, чувствуя себя как в стиралке от этой волны, и чувствуя песок под ногами, я просто поблагодарила Бога за эту сильную волну и толчок ближе к берегу. Встав на ноги, я начала кричать и просить о помощи, но люди просто смотрели и не сильно спешили... продолжение в комментарии...