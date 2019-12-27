Екс-гравець збірної України покинув російський клуб

Віталій Федорів покинув Нижній Новгород

Український захисник Віталій Федорів покинув Нижній Новгород, який виступає у другому російському дивізіоні

Про це повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Важливо: Росія оскаржила рішення ВАДА

32-річний захисник Віталій Федорів покинув футбольний клуб Нижній Новгород, з другого російського дивізіону. Контракт Федоріва належав Нижньому Новгороду з лютого 2018-го року.

У нинішньому сезоні Федорів провів за Нижній Новгород 20 матчів у всіх турнірах. Орієнтовна вартість футболіста згідно Transfermarkt складає €250 тисяч. Захисник виступає за команду починаючи з 2018-го року.

Віталій Федорів має в своєму активі два матчі за національну команду України.