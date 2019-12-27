Мауро Ікарді може продовжити кар’єру у Ла-Лізі

Мадридський Реал вивчає можливість підписання нападника ПСЖ Мауро Ікарді, права якого належать Інтеру.

Про це повідомляє FCInterNews.

Керівництво мадридського клубу вже спробували з'ясувати актуальну інформацію щодо планів ПСЖ та Інтера на нападника.

Спортивний директор парижан Леонардо прагне якомога швидше викупити Ікарді. Французький гранд має право викупу 26-річного аргентинця за 65 млн євро. Проте, для оформлення переходу потрібна згода самого форварда та його дружини і агента Ванди Нари.

Нагадаємо, ПСЖ хоче викупити Ікарді.