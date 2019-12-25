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Ковалець: УАФ потрібно вже зараз розширяти УПЛ

Сьогодні 21:25 230 0
На підвищення претендують 6-8 команд
Ковалець: УАФ потрібно вже зараз розширяти УПЛ
#Оболонь Бровар, #Ковалець

Джерело - sport.ua.

Українській асоціації футболу варто задуматися про розширення УПЛ до 16-ти клубів вже з сезону 2020/21 років.

Про це наставник Оболоні Бровар Сергій Ковалець заявив клубній прес-службі.

"Зараз 6-8 команд хочуть грати в Прем'єр-Лізі. Звичайно, є великі амбіції і велика інтрига у верхній частині турнірної таблиці у Першій лізі, і ми вважаємо, що УАФ варто переглянути питання про розширення Прем'єр-Ліги вже з наступного сезону до 16-ти команд.

По-перше, це буде повноцінний чемпіонат, а по-друге, буде величезний глядацький інтерес до матчів", - зазначив Ковалець.

Оболонь Бровар займає 5-е місце і знаходиться серед претендентів на підвищення в класі.

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