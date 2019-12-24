Легальна ли лотерея Золотой Кубок?

В Украине легальный статус в игорном бизнесе имеют лишь лотереи. Данная деятельность осуществляется через трех официальных операторов: "М.С.Л.", "Патриот" и "Украинская Национальная Лотерея".

Организация и проведение лотерей не относится к категории азартных игр, поэтому осуществление лотерейной деятельности не является нарушением законодательства. Напомним, что Закон Украины "О государственных лотереях в Украине" приняли 5 июля 2012 года.

Согласно закону, лотерея - это массовая игра, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между игроками и победа в которой носит случайный характер.

Онлайн-лотерея Золотой Кубок считается одной из самых популярных в Украине благодаря надежности и гарантии выплат. Игровой процесс и выплата выигрышей победителям в ЗК контролируется оператором УНЛ.

Собственно, что же такое "Золотой Кубок"?

Лотерея появилась в 2014 году и имеет лицензию Министерства финансов Украины, которая гарантирует игрокам, что все данные, вводимые при регистрации, находятся под защитой.

Лотерея функционирует на правах предприятия “Украинская национальная лотерея”, которая славится многолетним опытом и хорошей репутацией. УНЛ входит в состав Всемирной лотерейной ассоциации, а также в Европейскую ассоциацию государственных и Тото лотерей.

Организация УНЛ была создана в 1997 году. В качестве ориентировочной модели был взят британский опыт. С момента основания по 2001 год компания проводила лотерею, которая называлась “Национальная лотерея 6 из 39”. Затем - “Кено” и “Супер Лото”. А в 2002 году была введена новая категория игр - “Бинго Бум Лото”.

Постепенно появлялись новые лотерейные игры. Продолжительное время УНЛ была единственным предприятием, которое предоставляло возможность играть в лотереи в онлайн режиме. С УНЛ играть в лотерею стало просто и удобно.

Золотой Кубок — это игровые автоматы?

Игровые клубы представляют свои клиентам несколько типов лотереи. Как правило, лотерея преподносится в формате скретч-карт и лотоматов. Скретч-карта - это лотерейный билет, скрывающий некую информацию. Для того чтобы узнать, выиграли ли вы приз или нет, необходимо “стереть” поверхность карточки.

Лотоматы визуально напоминают тематические слоты, а смысл такой же как и в числовых лотереях. Только в отличие от числовой версии, в состав комбинации лотоматов входят не числа, а тематические символы.

Золотой Кубок предлагает большой и разнообразный выбор развлечений. Все игры выделяется своим ярким графическим оформлением, бонусными предложениями и необычными элементами, но наиболее популярными лотоматами считаются Book of Ra, Reel Rush, Aztek Gold, Crazy Monkey и Gonzo’s Quest.

Каждый игрок может попробовать свои силы в игровых автоматах Золотого Кубка. Но если вы не уверены, что ваших навыков достаточно для победы, то можете сначала потренироваться в демо-режиме.

Демо-версия позволяет предварительно познакомиться со всеми теоретическими особенностями игрового процесса конкретного розыгрыша, выучить правила и поможет понять, чего стоит ожидать от конкретной игры. Очень скоро вы научитесь играть и смело перейдете в режим игры на деньги.