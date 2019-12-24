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Рух отримав заборону на трансфери

Сьогодні 13:47 500 0
ПФЛ застосувала санкції щодо львівського Руху
Рух отримав заборону на трансфери
#Рух, #Перша ліга

Джерело - sportarena.com.

Рух отримав покарання від ПФЛ, яка заборонила клубу реєструвати нових гравців.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"КДК УАФ проводить розслідування за фактом фальсифікації документів. Клуб оштрафований відповідно до Регламенту змагань і не зможе заявляти нових футболістів, поки не погасить заборгованість. Якщо навесні Рух не почне використовувати офіційний м'яч, то отримає нові штрафні санкції", - розповів Макаров.

Львівський клуб не хоче використовувати м'ячі Select на домашніх матчах, які є офіційним спонсором чемпіонату. При цьому клуб регулярно використовує продукцію Puma, а штраф за кожний такий випадок складає 25 тис гривень. Наразі Рух заборгував вже 225 тисяч гривень. До погашення заборгованості львів'янам заборонено реєструвати нових гравців.

Раніше повідомлялося, що Рух умовно позбавлений трьох очок у Першій лізі.

Нагадаємо, Бакалов очолив Рух.

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