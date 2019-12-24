Джерело - espreso.tv.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дав оцінку півзахиснику Руслану Маліновському.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
"Ми закриваємо фантастичний 2019 рік. Аталанта видала ряд неймовірних матчів і домоглася серйозних результатів. Дуже важливо, що влітку нам вдалося серйозно розширити наш склад. Маліновський? Спочатку було зрозуміло, що це талановитий гравець", - розповів Гасперіні
У поточному сезоні Руслан Маліновський провів за нову команду 20 матчів і забив 3 голи. Після 17-го туру команда має в активі 31 очко та займає в турнірній таблиці 5 місце.
Нагадаємо, Аталанта з Маліновським знищила Мілан у 17 турі Серії А