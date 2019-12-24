Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Руслана Маліновського

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дав оцінку півзахиснику Руслану Маліновському.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Ми закриваємо фантастичний 2019 рік. Аталанта видала ряд неймовірних матчів і домоглася серйозних результатів. Дуже важливо, що влітку нам вдалося серйозно розширити наш склад. Маліновський? Спочатку було зрозуміло, що це талановитий гравець", - розповів Гасперіні

У поточному сезоні Руслан Маліновський провів за нову команду 20 матчів і забив 3 голи. Після 17-го туру команда має в активі 31 очко та займає в турнірній таблиці 5 місце.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським знищила Мілан у 17 турі Серії А