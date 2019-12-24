Волинь має все для виступу в УПЛ - Тлумак

Волинь має всі складові для виступу в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів головний тренер луцького клубу Андрій Тлумак.

"Шестеро гравців нас покинуло. Ми подякували їм за співпрацю. Хороші футболісти, але ми повинні рухатися вперед, вони повинні рухатися вперед. Вони досвідчені гравці, хочуть грати, але у нас програли конкуренцію, тому розійшлися полюбовно. Моментів ніяких немає.

Клуб має все для того, щоб виступати в УПЛ. З нашого боку залишився тільки спортивний результат. Будемо над цим працювати, працюємо і зараз. Бажання є, потрібно перезимувати", - розповів Тлумак.