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Десна розірвала контракт із Богдановим

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Десна розірвала контракт із Богдановим
#Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Андрій Богданов більше не є гравцем чернігівської Десни.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Андрій Богданов більше не гравець Десни - сьогодні Андрій і клуб припинили співпрацю. Попереду і у Богданова, і у Десни ще більші перемоги.

Андрій, спасибі за період, який ти провів в Чернігові. Ти відмінний гравець і хороша людина. Хай щастить!!!", - йдеться у повідомленні клубу.

У поточному сезоні гравець зіграв у 12 матчах за Десну.

Нагадаємо, Десна підпише Будківського і Арвеладзе.

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