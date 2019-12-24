Український півзахисник Андрій Богданов більше не є гравцем чернігівської Десни.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Андрій Богданов більше не гравець Десни - сьогодні Андрій і клуб припинили співпрацю. Попереду і у Богданова, і у Десни ще більші перемоги.

Андрій, спасибі за період, який ти провів в Чернігові. Ти відмінний гравець і хороша людина. Хай щастить!!!", - йдеться у повідомленні клубу.