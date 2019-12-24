Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Андрій Богданов більше не є гравцем чернігівської Десни.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Андрій Богданов більше не гравець Десни - сьогодні Андрій і клуб припинили співпрацю. Попереду і у Богданова, і у Десни ще більші перемоги.
Андрій, спасибі за період, який ти провів в Чернігові. Ти відмінний гравець і хороша людина. Хай щастить!!!", - йдеться у повідомленні клубу.
У поточному сезоні гравець зіграв у 12 матчах за Десну.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@andreybecks спасибо! Андрей Богданов больше не игрок Десны - сегодня Андрей и клуб прекратили сотрудничество. Впереди и у Богданова, и у Десны ещё большие победы. Андрей, спасибо за период, который ты провёл в Чернигове. Ты отличный игрок и хороший человек. Удачи!!!
Нагадаємо, Десна підпише Будківського і Арвеладзе.