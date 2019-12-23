Олександрія продовжила контракт з Грицуком

Контракт з Олександрією діятиме до літа 2020 року

Олександрія пролонгувала контракт з півзахисником Василем Грицуком.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю FootBoom.

"Дійсно я продовжив контракт з Олександрією до літа 2020 року. Чи буде нова угода діяти на поліпшених умовах? Не буду розкривати всі карти. Продовжив договір і добре", – сказав Грицук.

Нагадаємо, що влітку Василь Грицук переніс операцію, в результаті чого, багато часу пішло на відновлення. Півзахисник зіграв за Олександрію всього в трьох матчах: проти Маріуполя (3:1), Десни (2:0) і Ворскли (3:0).