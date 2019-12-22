Наполі вирвав перемогу у Сассуоло в 17 турі Серії А

Перша перемога Наполі під керівництвом Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру італійської Серії А Сассуоло вдома програло Наполі.

Траоре вивів вперед господарів у першому таймі матчу. Після перерви на 57-ій хвилині гості зрівняли рахунок. У компенсовані хвилини матчу зіграла заміна Гаттузо - Ельмас забив переможний гол. То ж Наполі перервало серію без перемог.

Чемпіонат Італії - Серія А.

17 тур, 22 грудня

Сассуоло - Наполі 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Траоре, 1:1 - 57 Аллан, 1:2 - 90+4 Ельмас

Раніше, Аталанта з Маліновським знищила Мілан у 17 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус у фіналі Суперкубка Італії програв Лаціо.