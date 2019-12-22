На Богданова претендують два клуби УПЛ

Джерело - Sport Arena.
Півзахисник Андрій Богданов може поповнити ряди полтавської Ворскли.
Про це повідомляє Dynamomania.com.
Також на 29-річного гравця претендує Колос.
Нагадаємо, що на цьому тижні Богданов покинув Десну, до якої в січні 2019 приєднався на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Андрій провів 11 матчів за чернігівський клуб в чемпіонаті України, віддавши одну результативну передачу.
Раніше футболіст також виступав за Динамо, київський Арсенал, Олександрію, Металіст, грецький Ерготеліс, молдавський Саксан, Волинь, Олімпік і польську Арку.
Нагадаємо, Десна підпише Будківського і Арвеладзе.