Монако знищив Лілль, перемоги ПСЖ та Марселя. Результати 19 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 грудня, відбулися матчі 19 туру чемпіонату Франції.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
19 тур, 21 грудня
Діжон – Мец 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 14 Діалло, 1:1 – 18 Амальфітано, 2:1 – 42 Балде, 2:2 – 90+1 Маїга
Марсель – Нім 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 46 Алакуш (автогол), 2:0 – 65 Бенедетто, 3:0 – 81 Пайє, 3:1 – 90+2 Брайансон
Монако – Лілль 5:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 13 Осімхен, 1:1 – 23 Мартінш, 2:1 – 29 Кейта, 3:1 – 53 Бен Еддер, 4:1 – 65 Бен Еддер, 5:1 – 90+3 Глік
Монпельє – Брест 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Лаборд, 2:0 – 30 Саваньє, 3:0 – 56 Лаборд, 4:0 – 83 Молле
Нант – Анже 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Бла, 1:1 – 50 Бобічон, 1:2 – 88 Ел Мелалі
Ніцца – Тулуза 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 16 Сарр, 2:0 – 19 Сілла, 3:0 – 40 Ле Мелу
ПСЖ - Ам'єн 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 10 Мбаппе, 2:0 – 46 Неймар, 3:0 – 65 Мбаппе, 3:1 – 70 Мендоса, 4:1 – 84 Ікарді
Реймс – Ліон 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 9 Тусар, 1:1 – 44 Кафаро
Ренн – Бордо 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 82 Н’янг
Страсбург - Сент-Етьєн 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 22 Айорке, 2:0 – 62 Томассон, 2:1 – 72 Будебуз