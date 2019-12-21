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Барселона хоче позбутися Відаля

Вчора 23:30 375 0
Артуро Відаль може покинути Барселону
Барселона хоче позбутися Відаля
#Відаль, #Барселона, #Інтер

Джерело - sportarena.com.

Барселона хоче продати півзахисника Артуро Відаля щонайменше за 20 млн євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Головним претендентом на послуги хавбека вважається Інтер, але нерадзуррі пропонують каталонцям варіант з безкоштовною орендою чилійця.

Керівництво Барселони хоче відразу продати Відаля, але також готові розглянути можливість оренди з зобов'язанням його подальшого викупу.

Нагадаємо, Барселона знищила Алавес у 18 турі Ла-Ліги.

Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.

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