Артуро Відаль може покинути Барселону

Барселона хоче продати півзахисника Артуро Відаля щонайменше за 20 млн євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Головним претендентом на послуги хавбека вважається Інтер, але нерадзуррі пропонують каталонцям варіант з безкоштовною орендою чилійця.

Керівництво Барселони хоче відразу продати Відаля, але також готові розглянути можливість оренди з зобов'язанням його подальшого викупу.

Нагадаємо, Барселона знищила Алавес у 18 турі Ла-Ліги.

Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.