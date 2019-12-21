Джерело - sportarena.com.
Барселона хоче продати півзахисника Артуро Відаля щонайменше за 20 млн євро.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Головним претендентом на послуги хавбека вважається Інтер, але нерадзуррі пропонують каталонцям варіант з безкоштовною орендою чилійця.
Керівництво Барселони хоче відразу продати Відаля, але також готові розглянути можливість оренди з зобов'язанням його подальшого викупу.
Нагадаємо, Барселона знищила Алавес у 18 турі Ла-Ліги.
Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.