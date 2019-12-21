 Легендарний італійський тренер може очолити Фіорентину | Футбол | Champion.com.ua
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Спаллетті може очолити Фіорентину

Сьогодні 16:16 151 0
Керівництво італійського клубу розпочало пошук нового головного тренера
Спаллетті може очолити Фіорентину
#Спалетті, #Фіорентина, #Монтелла

Джерело - Футбол 24.

Італійський фахівець Лучано Спаллетті є фаворитом на посаду нового головного тренера Фіорентини.

Про це повідомляє Radio Bruno.

На заваді призначенню може стати міланський Інтер. 60-річний фахівець має чинний контракт із "нерадзуррі", тому майбутнє тренера наразі залежить від команди з Джузеппе Меацца.

Раніше боси Інтера зірвали призначення Спаллетті в Мілан.

Альтернативними кандидатурами на місце Монтелли є колишній наставник збірної Італії U-21 Луїджі Ді Б'яджо, екс-тренер Емполі Джузеппе Якіні та Давіде Баллардіні, останнім клубом якого був Дженоа.

Нещодавно Рома розібралася із Фіорентиною.

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