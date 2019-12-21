Джерело - Футбол 24.
Італійський фахівець Лучано Спаллетті є фаворитом на посаду нового головного тренера Фіорентини.
Про це повідомляє Radio Bruno.
На заваді призначенню може стати міланський Інтер. 60-річний фахівець має чинний контракт із "нерадзуррі", тому майбутнє тренера наразі залежить від команди з Джузеппе Меацца.
Раніше боси Інтера зірвали призначення Спаллетті в Мілан.
Альтернативними кандидатурами на місце Монтелли є колишній наставник збірної Італії U-21 Луїджі Ді Б'яджо, екс-тренер Емполі Джузеппе Якіні та Давіде Баллардіні, останнім клубом якого був Дженоа.
Нещодавно Рома розібралася із Фіорентиною.