Команда не може виграти вже 7 матчів

Джерело - Футбол 24.

Керівництво Фіорентино ухвалили рішення про відставку 45-річного Вінченцо Монтелли з посади головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Причиною звільнення Монтелли стала 7-матчева серія без перемог. Напередодні Фіорентина розгромно поступилася Ромі (1:4).

Флорентійці наразі посідають 14-те місце в Серії А й лише на чотири очки випереджають зону вильоту.

Якщо відставка Вінченцо Монтелли буде підтверджена, то новий керманич "фіалок" отримає час для аналізу проблем команди. Наступний матч Фіорентина проведе 6 січня проти Болоньї.

Раніше, Ювентус обіграв Сампдорію.