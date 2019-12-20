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Форлан очолив найтитулованіший клуб Уругваю

Сьогодні 22:16 75 0
Дієго Форлан розпочав тренерську кар’єру
Форлан очолив найтитулованіший клуб Уругваю
#Форлан

Джерело - football.ua.

Екс-нападник мадридського Атлетіко Дієго Форлан став головним тренером Пеньяроля.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Для екс-футболіста тренерський пост стане дебютним у кар'єрі. До цього Форлан не мав досвіду роботи на тренерському містку.

У турнірній таблиці чемпіонату Уругваю Пеньяроль займає другу позицію після 15 турів, маючи у своєму активі 34 очки.

Відзначимо, що Пеньяроль є найбільш титулованою командою Уругваю, у її складі Форлан виступав з 2015 по 2016 рік.

Раніше повідомлялося, що Форлан прийняв рішення завершити кар'єру.

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