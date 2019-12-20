Ернесто Вальверде не хотів запрошувати Френкі де Йонга

Перехід нідерландського гравця Френкі де Йонга у Барселону міг не відбутися.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде виступав проти трансферу Френкі де Йонга.

Попри це Барселона у напруженій боротьбі, зуміла обійти конкурентів і підписала контракт з Френкі де Йонгом. Сам гравець був зацікавлений у переході. Під час зимової трансферної він відмовив ПСЖ і Манчестер Сіті, вважаючи що Барселона буде найкращим варіантом.

У поточному сезоні гравець провів 22 матчі за іспанський клуб.

Нагадаємо, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.

Раніше, зірку Барселони пограбували напередодні Ель-Класіко.