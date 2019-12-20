Джерело - ua-football.com.
Перехід нідерландського гравця Френкі де Йонга у Барселону міг не відбутися.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде виступав проти трансферу Френкі де Йонга.
Попри це Барселона у напруженій боротьбі, зуміла обійти конкурентів і підписала контракт з Френкі де Йонгом. Сам гравець був зацікавлений у переході. Під час зимової трансферної він відмовив ПСЖ і Манчестер Сіті, вважаючи що Барселона буде найкращим варіантом.
У поточному сезоні гравець провів 22 матчі за іспанський клуб.
Нагадаємо, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.
Раніше, зірку Барселони пограбували напередодні Ель-Класіко.