Ліга чемпіонів: кого чекати у чвертьфіналі

Після жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів у вболівальників з'явилася нова тема для обговорення – хто ж пройде у чвертьфінал турніру? Пари випали дуже цікаві і навряд чи комусь путівка в наступний раунд дістанеться легко.

Найцікавіше протистояння, мабуть, це Реал - Манчестер Сіті. Особливу пікантність цій парі надає дуель тренерів, Зідана і Гвардіоли. Француз виграв Лігу чемпіонів з Реалом чотири рази – один як футболіст і три як тренер. Статистика Гвардіоли майже така ж (1-2), ось тільки в якості футболіста ( Барселона) він вигравав турнір ще коли він називався Кубком європейських чемпіонів, а як тренер брав двічі трофей також для каталонців.

Втім, колишні заслуги мало на що впливають і зараз головний претендент на перемогу - Манчестер Сіті. Команда явно на ходу, тоді як Реал тільки починає приходити до тями. Можливо, до плей-оф ситуація і зміниться, але зараз аналітики Parimatch дають 58% на те, що у чвертьфіналі ми побачимо британців.

У ще одному протистоянні англійців та іспанців перевага також на стороні представників Туманного Альбіону. У Ліверпуля, чинного володаря Ліги чемпіонів, 65% на прохід Атлетіко. Без Грізманн мадридці вже не ті, хоча, дають непоганий результат і з меншою кількістю голів.

Якщо говорити про найкращих шанси на чвертьфінал, то за оцінками Parimatch вони у ПСЖ (73%, суперник - Боруссія), Баварії (77%, суперник - Челсі), Ювентуса (79%, суперник - Ліон) і Барселони (74%, суперник - Наполі).

А ось сама непередбачувана пара - Аталанта - Валенсія. Зараз імовірність виходу будь-якої з команд в наступний раунд - 50/50. Італійці, які не пустили в плей-оф Шахтар, зараз на підйомі. Головний тренер Джан-П'єро Гасперіні в сезоні 2017/18 вивів команду в єврокубки вперше за 26 років. Через рік його команда завоювала право дебютувати в Лізі чемпіонів, а сам фахівець став почесним жителем Бергамо. Подивимося, як далеко "Аталанта" зможе зайти на такому куражі. Наставник же Валенсії, Альберт Селадес, лише у вересні очолив команду і це його перший клуб у тренерській кар'єрі. Раніше він працював тільки з юнацькими колективами і в якості асистента.

Крім Аталанти дебютує в плей-оф Ліги чемпіонів і Лейпциг. Німцям дістався не найгірший варіант - Тоттенгем. Хоча, з цим не всі погодяться, все ж лондонців зараз очолює Жозе Моуріньо, який двічі вигравав Лігу чемпіонів. Та й без нього Тоттенгем в минулий раз дістався до фіналу турніру. Роботи у португальського тренера зараз багато, але час є і навіть зараз у його підопічних 60% на успіх від експертів Parimatch.

Додамо також, що перші матчі пройдуть 18-19 і 25-26 лютого, а матчі-відповіді - 10-11 і 17-18 березня.