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Росіяни хотіли відгородимося від нас 6-метровим парканом - екс-гравець Динамо

Сьогодні 16:15 1650 0
Росіяни хотіли відгородимося від нас 6-метровим парканом - екс-гравець Динамо

Джерело - football24.ua.

Славнозвісний гол Андрія Шевченка у ворота Філімонова розлютив росіян. 

Про це розповів екс-півзахисником київського Динамо 90-х Віталій Самойлов.

"Коли Шевченко забив збірній Росії на Лужниках, я сидів у компанії футболістів Балтики, а також коментатора, що працював у межах Калінінградської області. І от, коли Філімонов пропустив від Шеви, всі поглянули на мене з неприхованою злістю, а один навіть замахнувся рукою. Це було не жартома, а через те, що я – з України, а Україна забила Росії.

Після фінального свистка той, який замахувався, сказав фразу: "Коли ж ми відгородимося від вас 6-метровим парканом?!" Ось ці слова мені запам’яталися на все життя. Особливо часто згадую їх після 2014-го", - сказав Самойлов.

 

 

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