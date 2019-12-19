Тоттенгем планує взимку підписати двох гравців

У посиленні складу зацікавлений особисто Моурінью

Керівництво Тоттенгема готове обговорити з головним тренером Жозе Моурінью посилення складу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Шпори планують підписати кількох футболістів під час зимового трансферного вікна. В першу чергу Тоттенхем має намір посилити позицію правого захисника і в якості варіантів розглядає двох кандидатів: Нейтана Фергюсона з Вест Бромвіча і Максиміліана Ааронс з Норвіча.

Крім того, шпори планують знайти заміну півзахиснику Крістіану Еріксену, який може покинути лондонський клуб уже у січні.

Раніше, центральне телебачення Китаю скасувало трансляцію матчу АПЛ через висловлювання футболіста.

Нагадаємо, Тоттенгем знищив Бернлі.