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Тоттенгем планує взимку підписати двох гравців

Сьогодні 18:27 210 0
У посиленні складу зацікавлений особисто Моурінью
Тоттенгем планує взимку підписати двох гравців
#Тоттенгем, #Моурінью

Джерело - iSport.ua.

Керівництво Тоттенгема готове обговорити з головним тренером Жозе Моурінью посилення складу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Шпори планують підписати кількох футболістів під час зимового трансферного вікна. В першу чергу Тоттенхем має намір посилити позицію правого захисника і в якості варіантів розглядає двох кандидатів: Нейтана Фергюсона з Вест Бромвіча і Максиміліана Ааронс з Норвіча.

Крім того, шпори планують знайти заміну півзахиснику Крістіану Еріксену, який може покинути лондонський клуб уже у січні.

Раніше, центральне телебачення Китаю скасувало трансляцію матчу АПЛ через висловлювання футболіста.

Нагадаємо, Тоттенгем знищив Бернлі.

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