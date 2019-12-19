На думку Олексія Павлюченка, Ярослав Ракицький - посередній гравець і його відсутність в національній команді - не втрата для збірної України

Джерело - Чемпіон.

Олексій Павлюченко багато років працював редактором відділу "Футбол" пітерської газети "Спорт день за днем". Його вважали диваком - він був абсолютно байдужий до Зеніта, але при цьому у нього відразу запалювалися очі, коли мова заходила про київське Динамо. Російський журналіст регулярно приїжджав до Києва і до сих пір без запинки зможе назвати дату і результат гри Динамо за останні 40 років. Максим Розенко попросив Павлюченко оцінити ігрові перспективи Ракицького в Зеніті і паралельно тренерські Тимощука.

- Пане Олексію, Ярослав Ракицький в січні підписав контакт із Зенітом. З футбольної точки зору він виграв від цього переходу?

- Він же сам говорить, що в Зеніті кайфує ... Напевно, це так. Я не можу сказати, що пильно стежу за сучасним "Зенітом", і тим більше за Ракицьким. Виключно в рамках професійної необхідності, без будь-якого "поклику серця". Нова команда стала чемпіоном. Ракицький вніс свою лепту. Правда, у мене склалася думка, що Зеніт купував не надійного захисника, а плеймейкера. Ракицькому пощастило, що Газпром ще розщедрився на придбання опорного півзахисника Барріоса. Колумбієць влітку з'їв на Кубку Америки самого Мессі. Він справжній Пітбуль, що випалює опорну зону, як в кращі роки Тимощук. При такій страховці Ракицький міг зосередитися на своїх радіокерованих передачах. Тричі забив зі штрафних. Голи з прямими конкурентами - Локомотивом і Краснодаром - виявилися на вагу золота. Хоча у всіх трьох випадках помилялися воротарі. Що стосується його оборонних дій, залишаюся при своїй думці – Ракицький посередній гравець. І з віком його якості навряд чи стануть кращі Це тільки коньяк з роками стає краще.

- "Зеніт" зайняв четверте місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів, при цьому на десять очок випереджає найближчого переслідувача в РПЛ. У Росії такий слабкий чемпіонат?

- Тут багато чинників. У цьому, та й в минулому сезонах конкуренти "Зеніту" відверто провалилися. В єврокубках жодна команда не вийшла в весну. Відповідь про рівень чемпіонату - очевидний. До того ж у нової команди Ракицького з'явилися "однокласники" з Оренбурга і Сочі, та й судді часом помилялися ... Тут Зеніт і Шахтар, як Маркс і Енгельс - брати-близнюки. Навесні Зеніт мав жалюгідний вигляд в матчах Ліги Європи з аутсайдером іспанської приклади - "Вільярреалом". Ракицький в тих матчах став "співучасником" пропущених голів. Що стосується Ліги чемпіонів, Зеніт, на мій погляд, зіграв на своєму рівні. Хоча клуб, який купує гравців за 40 мільйонів євро, зобов'язаний виходити в плей-офф. Однак тут є і протиріччя. Все ж таки Ракицький був одним з кращих гравців Зеніта в цій лігочемпіонський кампанії. Практично всі в Пітері сходяться на думці, що однією з головних причин розгрому в заключному матчі з "Бенфікою" (0: 3) стала відсутність дискваліфікованого українця.

- Чи стане Зеніт зенітом його кар'єри?

- Хто ж це вам скаже? Хоча ... В Україну, мені здається, він вже ніколи не повернеться. В Китай? В Європу чи у Сочі, який став філією Зеніта? Це віддалена перспектива. На рівні чемпіонату Росії Ракицький може довго грати і бути одним з кращих.

- Були здивовані заявою Ракицького про завершення кар'єри в збірній України?

- Здивований не змістом заяви - кар'єру в збірній він завершив ще в лютому, перейшовши в Зеніт, а формою. Мені здається, це був якийсь емоційний порив. Пост в Інстаграмі з'явився рано вранці, а напередодні "Зеніт" за всіма статтями був принижений у себе вдома Лейпцигом, Ракицький став співучасником другого пропущеного м'яча. Мабуть, людина щось спробувала переосмислити за минулу ніч ... Ну і написав. Всі пишуть щось в соціальних мережах. Для цього ж не потрібно підбирати інтонацію, дивитися аудиторії в очі ...

- Колишній гравець Зеніту, київського Динамо, Дніпра і збірної України Роман Максимюк в одному з інтерв'ю сказав, що Ракицький - втрата для збірної України"...

- Давайте розглядати ситуацію в іншій площині. Збірна України без Ракицького в відборі до Євро-2020 посіла перше місце в групі, випередила чемпіонів Європи португальців. Виграла у Рональду і компанії у Києві. Якими б не були мотиви не виклику Ракицького, питань до Андрія Шевченка немає і бути не може! Результат - на табло, і в комп'ютерах...

- В Україні Ракицький не горів бажанням спілкуватися з журналістами, а іноді навіть просив не видавати інтерв'ю, яке вже були записані. Як він будує свої відношення з місцевими ЗМІ в Пітері?

- Я теж чув історію про інтерв'ю популярному в Україні блогеру. Цікаво було б послухати відповіді Ярослава. Як я розумію, відкликав він інтерв'ю саме з причини переходу в чемпіонат Росії. Взимку я побував на презентації Ракицького на базі Зеніту. Пам'ятаю, Ярослав був дуже напружений. І воно зрозуміло з яких причин ... Однак все пройшло в дружній обстановці. Питання були максимально зручними для гравця ... По частині комунікації зі ЗМІ, чемпіони Росії та України теж багато в чому схожі. У Шахтаря є телеканал, яким володіє Рінат Ахметов, з усіма наслідками ... І у Зеніта, уявіть, є такий канал! Тільки державний, при фінансуванні головного спонсора пітерського клубу. Крім того, у Зеніта, як і у Шахтаря, є пул обраних журналістів. Напевно, з ними Ракицький спілкувався? Як розповідали колеги, в мікст-зоні (це для простих смертних) після домашніх матчів він ні разу не зупинився.

- Дружина Ярослава Ольга робила спроби підкорити український шоу-бізнес, співала, випускала кліпи. Записала разом з Іриною Білик композицію "Подружка", кліп на який вийшов незадовго до переїзду її чоловіка в Росію. Російський шоу-бізнес Ольга не намагалася підкорювати?

- Навесні в сім'ї Ракицький сталося поповнення. Тому логічно, що його дружина зосереджена на створенні сімейного вогнища. Можу побажати їм усім здоров'я. Можливо, з часом вона спробує дотягнутися до слави Едіти П'єхи або Ірини Понаровської...

- У тренерському штабі Зеніту продовжує працювати Тимощук. У середньостроковій перспективі у Анатолія є шанси стати головним тренером Зеніта?

- Як казав Валерій Лобановський: "Для того щоб стати великим тренером, потрібно вбити в собі гравця". Мені здається, Анатолій подібне "вбивство" в собі не зробив. Він як і раніше гравець. Недарма ж в зимовий період грає в Пітері в аматорських змаганнях з міні-футболу. У "Зеніті" на лавці сидять тренери років по десять. Вони працюють в штабі, їх все влаштовує. Я не впевнений, що Тимощук готовий для самостійної роботи, а з Петербургом і умовами у Зеніті він не захоче самостійно розлучатися. Тимощук працював з Луческу, Манчіні, тепер з Семаком. В кінці цього сезону у рекордсмена збірної України закінчується контракт з клубом. Подейкують, що в тренерському штабі Зеніта можуть відбутися зміни. На мій погляд, Тимощука вони не торкнуться. Він користується підтримкою головного вболівальника "Зеніту" - пана Міллера.

- Раз ви згадали Семака, який кредит довіри керівництва клубу до нинішнього головного тренера, теж уродженця України?

- Навіть подружжя Глоба навряд чи зможуть передбачати майбутнє головних тренерів Зеніта. Добре знайомий в Україні Мірча Луческу, здається, планував попрацювати в Петербурзі десять років. Однак через рік його попросили на вихід. Семак викликає більше симпатій, ніж румунський гуру. Богдановичу ще й пощастило, що клуб (читай Газпром) знову почав купувати якісних гравців. Втім, все це дві сторони однієї медалі. Тренерів Зеніта сприймають тільки в ореолі слави. Ти повинен неодмінно перемагати! Звичайно, звільняти тренера, який виграв два поспіль чемпіонати Росії, ніхто не стане. Інша справа, якщо через рік Семак знов провалиться в Європі. В цьому випадку він навряд чи буде мати перспективи продовжити роботу в Зеніті.

Максим РОЗЕНКО, Чемпіон