Шахтар грає у сучасний футбол – тренер Бенфіки

Джерело - football24.uа.
Тренерський штаб Шахтаря провів хорошу роботу із командою.
Про це розповів головний тренер Бенфіки Бруно Лаге.
Актуально: Шахтар зіграє із Бенфікою в 1/16 Ліги Європи
"До матчів з Шахтарем ще дуже далеко, але вже зараз ми знаємо, що це чудова команда, яка грає в сучасний футбол. Гравці люблять працювати з м'ячем і роблять це на дуже високому рівні. Також можу відзначити тренерський штаб Шахтаря, який виконав хорошу роботу у цьому сезоні", - розповів Лаге.
Раніше, Шахтар заробив 44 млн євро цього сезону Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ з Бенфікою.