Шахтар грає у сучасний футбол – тренер Бенфіки

Бруно Лаге прокоментував наступного суперника у Лізі Європи

Тренерський штаб Шахтаря провів хорошу роботу із командою.

Про це розповів головний тренер Бенфіки Бруно Лаге.

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"До матчів з Шахтарем ще дуже далеко, але вже зараз ми знаємо, що це чудова команда, яка грає в сучасний футбол. Гравці люблять працювати з м'ячем і роблять це на дуже високому рівні. Також можу відзначити тренерський штаб Шахтаря, який виконав хорошу роботу у цьому сезоні", - розповів Лаге.

Раніше, Шахтар заробив 44 млн євро цього сезону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ з Бенфікою.