Ван Дейк - гравець року в Англії

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк був визнаний Гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних уболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У боротьбі за цю нагороду він випередив форвардів Джеймі Варді (Лестер) і П'єра-Емеріка Обамеянга (Арсенал), а також хавбеків Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті), Садьо Мане (Ліверпуль) і Сон Хин Міна (Тоттенгем).