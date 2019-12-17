Ван Дейк - гравець року в Англії

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк був визнаний Гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних уболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У боротьбі за цю нагороду він випередив форвардів Джеймі Варді (Лестер) і П'єра-Емеріка Обамеянга (Арсенал), а також хавбеків Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті), Садьо Мане (Ліверпуль) і Сон Хин Міна (Тоттенгем).
"Це дуже багато значить для мене. Спасибі всім за те, що проголосували за мене, дякую всім уболівальникам по всій країні. Сподіваюся, я зможу продовжувати в тому ж дусі, ставати кращим і допомагати команді", - прокоментував завоювання призу Ван Дейк.