Мілан святкує своє 120-ліття. З ювілеєм клуб привітав легендарний форвард Мілана Андрій Шевченко.

A history of great successes! Proud to have written pages for this glorious Club. Happy birthday @acmilan ! ❤️⚫️ #Passion120 #ACMilan pic.twitter.com/rJMYysZQ1V