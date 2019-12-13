Лідер Динамо забив ювілейний гол

Циганков забив 50-й м'яч за киян

У матчі з Лугано (1:1) Віктор Циганков забив 50-й м'яч у лавах Динамо.

Він став 10-м гравцем киян, які досягли цього рубежу з 1991 року.

40 разів Циганков вражав ворота суперників у чемпіонатах України, 8 - в єврокубках і 2 - в Кубку України. Найбільше м'ячів він забив Маріуполю - 8, Карпатам - 6, Олександрії, Зорі і Олімпіку - по 5. На п'ять десятків голів Віктору знадобилося не також і багато - 141 матч (середня результативність - 0,35 за гру).

Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.