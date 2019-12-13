Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи

По ходу європейського відрізка київське Динамо заслужило, щоб вийти з групи Ліги Європи.

Про це наставник Динамо Олексій Михайличенко заявив в ефірі Футбол 1.

"Напевно, як і у всіх, величезне розчарування, тому що навіть по ходу європейського відрізка ми заслужили, щоб вийти з групи. На жаль, ми самі допустили величезну кількість помилок, що не дозволило нам. Сьогоднішній матч нам це показав. Щоб перемагати, потрібно забивати.

Що робити з реалізацією? Є тільки один спосіб - працювати, працювати і працювати. Потрібно аналізувати, брати найкраще, відкидати найгірше і йти далі. Ще раз хочу попросити вибачення у вболівальників. Результат не той, який заслуговувала команда по грі", - сказав Михайличенко.