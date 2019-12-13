 Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Вчора 21:49 2615 3
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1018 3
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 753
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 525
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 751
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1214
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 19133
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Вчора 16:00 981
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Вчора 14:30 6234
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 09:38 1505
Блоги
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:34 1716 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1397 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1647
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 963
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 659
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 653
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
11.12.2019 13:09 2504
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 07:50 2496
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
11.12.2019 05:30 691
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря Valeriy Ruchka
11.12.2019 04:10 3465
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:55 Футбол Яремчук: Сподіваємося, що ми не потрапимо у плей-оф на Шахтар 302
08:40 Футбол Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за згвалтування 845
08:25 Футбол Головко: Олександрія не повинна була програти Генту 669
08:11 Футбол Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи 2077 2
07:40 Футбол Статуї Ібрагімовича вандали намагались відпиляти ногу 206
07:20 Футбол Безус оформив два асисти у матчі проти Олександрії 1221
07:12 Футбол Бєсєдін: Соромно, що київське Динамо не може вийти з такої групи 1066 2
06:40 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу спринтерську гонку у Гохфільцені 267
06:20 Футбол Стали відомі учасники Турніру Валерія Лобановського 2020 року 687
05:40 Бокс Коммі - Лопес. Суперники Ломаченка провели дуель поглядів 438
05:20 Футбол Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина 577
04:20 Футбол Рома - Вольфсберг 2:2. Огляд матчу Ліги Європи 344
03:40 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця у групі Динамо 926
03:20 Футбол Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників 504
02:40 Футбол Лудогорець - Ференцварош 1:1. Огляд матчу Ліги Європи 270
02:20 Футбол Шаран: Ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи 241
01:50 ММА У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка 268
01:30 Футбол Гент - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 220
01:10 Футбол Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять 1018 3
00:50 Футбол Визначились всі потенційні суперники Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи 815
00:43 Футбол Прес-конференція Михайличенка після нічиєї з Лугано 588
00:30 Футбол Стандард - Арсенал 2:2. Відеоогляд матчу Ліги Європи 189
00:05 Футбол Пробили дно - Бущан прокоментував матч проти Лугано 1030
00:03 Футбол Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи 753
12 Грудня 2019
23:55 Футбол МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи 525

Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи

Сьогодні 08:11 2077 2
Наставник киян - про виступ команду у ЛЄ
Михайличенко: Ми заслужили вийти з групи
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

По ходу європейського відрізка київське Динамо заслужило, щоб вийти з групи Ліги Європи.

Про це наставник Динамо Олексій Михайличенко заявив в ефірі Футбол 1.

"Напевно, як і у всіх, величезне розчарування, тому що навіть по ходу європейського відрізка ми заслужили, щоб вийти з групи. На жаль, ми самі допустили величезну кількість помилок, що не дозволило нам. Сьогоднішній матч нам це показав. Щоб перемагати, потрібно забивати.

Що робити з реалізацією? Є тільки один спосіб - працювати, працювати і працювати. Потрібно аналізувати, брати найкраще, відкидати найгірше і йти далі. Ще раз хочу попросити вибачення у вболівальників. Результат не той, який заслуговувала команда по грі", - сказав Михайличенко.

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Коментарі ()